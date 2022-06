De amante del futuro marido de Florencia Peña a desnudarse en Divas Play

El 17 de octubre de 2018, Eliana dialogó con Moria Casán en Incorrectas, el programa la diva tenía en América TV y dio su versión sobre el vínculo que mantenía con la pareja de la conductora de LPA (La Puta Ama) .

Divas.jpg

"Yo si no hablé antes es porque yo no estaba bien emocionalmente, para mí fue muy fuerte todo esto y no estoy acostumbrada al medio. Yo con Ramiro nunca terminé, yo con Ramiro sigo, quiero comentártelo personalmente en tu piso y explicar cómo son las cosas", comenzó explicando la modelo, y agregó: "Yo nunca pertenecí a ese juego que rotuló del poliamor, pero eso te lo quiero contar personalmente para que la gente sepa la verdad de las cosas"

"No me conocen, no saben mi psicología, no saben la relación que tuve con Ramiro. Tan solo yo sé la verdad porque yo lo vivo con Ramiro y lo conozco hace cinco años. Yo recién ahora estoy bien y puedo hablar, puedo ser yo quien habla", sostuvo sobre su relación con el abogado salteño.

Embed

Más tarde, Eliana Mendoza reveló los polémicos sentimientos que estaban involucrados entre los dos: "No era fácil para mí hablar de lo que me pasa con Ramiro y fue muy duro escuchar cosas que se dijeron. En general todos opinan del lado de Florencia Peña y puedo entenderlo, pero me dolió. Yo creo que Florencia no sabía de mi relación con su marido y ella debe estar muy enamorada de él como lo estoy yo".

Luego de estas declaraciones, la modelo salteña dejó de aparecer en los medios, donde sólo se habló de poliamor con Florencia Peña. Tiempo después, Eliana reapareció en las redes mediante un video, donde se quejó del "bozal legal" que le habían impuesto y mandó una indirecta conta "la jurado" de Showmatch.

Eliana Mendoza 1.mp4

No conforme con este primer mensaje, Eliana Mendoza fue por más, y con otro video explicó el intento de censura de Ramiro Ponce de León cuando le impuso el "bozal legal", calificándolo de "rata" y de "border" a Florencia Peña y de tener "una vida paralela machista de cuernos y traiciones".

"Soy Eliana la salteña, a la que de un momento a otro a otro quisieron hacer quedar como una integrante del famoso y perverso Poliamor. Es importante contarles que una vez que dos adultos absurdos usaron esa vil maniobra para disimular una vida paralela machista de cuernos y traiciones", asegura la modelo en las imágenes que siguen.

Eliana Mendoza 2.mp4

Lejos de los medios y de los escenarios, Eliana Mendoza decidió iniciar el camino del contenido para adultos, a través de plataformas pagas como Divas Play.