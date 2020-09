Eduardo Feinmann fue dado de alta tras una semana de internación

"Lo internaron para que esté mejor monitoreado durante la madrugada del martes. Ya le había dado positivo, no es que no tenía síntomas. Lo que quiero decir es que se agravó. No había podido dormir mucho por la fiebre, le recetaron un analgésico y no le bajaba", explicó el viernes Marcela Tauro, quien había dialogado con Lucía Auat, novia del periodista, y le había brindado detalles su estado de salud.

"Hace dos días que está sin fiebre, gracias a Dios. Y bueno, le sacaron el oxígeno. Estamos rezando mucho por él. Yo creo que va a salir", aseguró Marcela en ese momento sobre Eduardo, quien fue hospitalizado por precaución luego de haber presentado fiebre tras ser diagnosticado con coronavirus. Durante la internación, en pleno estudio, se le detectó una neumonía bilateral.

De acuerdo trascendidos en los medios y redes, Eduardo Feinmann se retiró del sanatorio de muy buen humor y agradeciendo a todo el personal de salud que lo atendió.