El Cantando 2020 ya tiene BAR y estos son los integrantes

La idea de la incorporación surgió en el “Bailando” del año pasado y su tarea – más allá de ponerle “un poco de picante” al show – consiste en subirle o bajarle un punto a las parejas en base a la calificación del jurado original, que está conformado por Moria Casán, Karina “la Princesita”, Nacha Guevara y Oscar Mediavilla.

Las nuevas figuras

El conductor del programa anunció que Laura Fidalgo, Aníbal Pachano y Lourdes Sánchez serán las 3 figuras que se incorporarán hoy al Cantando 2020 y frente a esto, el otro jurado se mostró muy molesto.

“Que traigan tragos, mi amor” fue la sutil frase que utilizó la One para referirse al BAR, mientras que la Princesita de elegante no tuvo nada y fue directo al grano: “me da lo mismo, me chupa un hue…”, sentenció.