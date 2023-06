La visita del artista se enmarca en el 40 aniversario de su vínculo profesional con la música, cuando junto a Johnny Marr compusieron el disco "The Smiths", álbum editado en 1984.

La noticia fue confirmada por el mismo Morrissey en sus redes sociales. El cantante británico publicó una foto donde contiene las fechas y lugares que visitará en su gira. Además de Argentina, también tiene previstas presentaciones en México, Perú, Colombia, Chile, Brasil y Estados Unidos en septiembre y octubre.

6491b8ca807c2__780x780.jpg El exlíder de "The Smiths" tocará el próximo sábado 23 de septiembre en el Movistar Arena.

El grupo "The Smiths", que completaban Andy Rourke (fallecido la semana pasada) y Mike Joyce, fue un suceso en toda Europa con producciones estelares como "The Queen Is Dead" o "Meat Is Murder", aunque tras roces internos, el vocalistase separó a la banda en 1989.

El último show de Morrissey en el país fue en 2018. En aquel momento, presentó su trabajo Low In High School.

Cuándo es la venta de entradas para ver a Morrissey

Según informó la organización del show, la preventa exclusiva para cliente BBVA comienza en la plataforma del Movistar Arena a partir de las 13 horas de este lunes 26 de junio. Durará 48 horas, o hasta que se agote el stock, lo que ocurra primero.

En tanto, la venta general inicia ese mismo miércoles 28 de junio a las 13. Además, los clientes BBVA contarán con la opción de tener tres cuotas sin interés durante toda la fase de la venta de tickets. Aún se desconoce el precio de los tickets.