El discurso de Norman Briski sobre Gaza y la respuesta de la DAIA

“Ojo con lo que digo, hoy me puse mucha colonia encima: neo colonia. La IA, la inteligencia artificial me dijo: ‘agradecé este homenaje, no seas así'. Primero los compas, que también merecían este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la (Casa) Rosada la ficción. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo”, dijo el actor.

gAM0qsPPwMSQwASw.mp4

“Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido, jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”, manifestó y ya el aplauso no fue unánime como en el principio y se empezaron a ver algunas caras de desconcierto en el público, principalmente por no entender el mensaje en el cual parecería estar avalando la masacre de la organización terrorista Hamás que dio inicio a la guerra el 7 de octubre de 2023.

En redes sociales hubo gran repudio hacia este actor de origen judío, que ni siquiera hizo mención a los más de 100 secuestrados que aún siguen en Gaza. Entre los mensajes, se manifestó al respecto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

image.png

“Sin ningún tipo de reparo, el actor Norman Briski utilizó el escenario de los premios Martín Fierro al cine para expresar su apoyo al terrorismo. “Gaza jamás será vencido” afirmó, y agregó que “siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado”, pasando por alto las más de 1200 personas inocentes masacradas y las más de 250 secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el Estado de Israel. Gaza libre, sí, pero libre de Hamas", sentenciaron desde el DAIA.

Y agregaron: "Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaria su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, sólo por su condición de judío. Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofóbico y menoscabar la democracia”.

Embed Sin ningún tipo de reparo, el actor Norman Briski utilizó el escenario de los premios Martín Fierro al cine para expresar su apoyo al terrorismo. “Gaza jamás será vencido” afirmó, y agregó que "siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo… pic.twitter.com/YVHirFLcMg — DAIA (@DAIAArgentina) October 22, 2024

Miguel Wiñazki también le respondió a Norman Briski

El filósofo y escritor Miguel Wiñazki hizo especial énfasis a los dichos de Briski sobre Gaza, ya que el escritor es un férreo defensor de Israel. El filósofo y periodista utilizó su cuenta de X para a apuntar contra el actor.

“Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos, Norman Briski, y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, sentenció.