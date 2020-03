El fuerte video en el cual Fede Bal cuenta tiene cáncer de intestino

"Fede" Bal contó que se realizó una colonoscopía y una endoscopia, después de la cual le extrajeron diez pólipos y se le halló un tumor, que tras una biopsia, cuyo resultado se le reveló el sábado por la mañana, derivó en que es maligno.

"Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación", sostuvo el joven actor en el video que difundió en su cuenta de la red social Instagram.

"Lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a estas generaciones. Tengo 30 años y no solía hacerme estudios. Y es muy importante hacerme un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice fue empujado por una persona que quiero mucho, y por mi familia. Salva tener los resultados temprano. Si esto me agarraba un par de años más el resultado iba a ser otro", expresó además.