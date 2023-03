El simulador que debuta en Hollywood

El creador de "Los Simuladores", Damián Szifron, hace su debut en Hollywood con un thriller policial que lleva su sello

Damián Szifron, el creador de la mítica serie "Los Simuladores" y director de las películas "El fondo del mar", "Tiempo de valientes" y "Relatos salvajes" presenta el implacable thriller "Misántropo" (“To Catch a Killer” en Estados Unidos), su filme debut en Hollywood, con la actuación de Shailene Woodley ("Big Little Lies", "The Fault in Our Stars", The Divergent Series) y Ben Mendelsohn ("Rogue One: una historia de Star Wars", "Ready Player One", "Robin Hood").