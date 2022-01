El terrible accidente que vivió Flor Jazmín Peña

271546341_1076189146537103_726820482742887576_n.jpg Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni luego del accidente

“Es probable que el vehículo tenga destrucción total, nosotros ni un rasguño”, escribió en su muro de Instagram este domingo Flor junto a una foto donde se pudo observar como quedó el auto. Y agregó: “Capaz sea cringe postear esto, pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños. Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”.

Agustín, su compañero de viaje, también reflexionó en las redes: "Y ayer 8 de enero de 2022 renací junto a @florjazminpe .Tuvimos un accidente en la ruta camino a pinamar, por suerte a ninguno de lo 2 le paso nada,estamos totalmente ilesos. No se muy bien que decir solo agradecer que estamos vivos. Graciasssss. Y con esta foto tomo vida la nueva camara".

Por su parte, Flor compartió una foto del chat que tuvo con su mamá, y reflexionó: “’Me cuidan de todos lados’ dije y se ve que no mentía”, escribió. Luego utilizó las historias de Instagram para relatar como fue el hecho.

271607945_956882481617865_2220092062714871558_n.jpg El chat de Flor con su mamá previo al viaje

"Fue un milagro lo que pasó, no entendemos todavía como estamos así, enteros. Usen el cinturón. Quédense tranquilos, estamos bien, fue una cuestión de un segundo. No entendemos bien lo que pasó, pero estamos bien", comenzó relatando Flor.

video-output-895C6C3B-D777-4A1B-8171-4E8727D5719A.MOV

“Allá estaba yo sentada, y me quedé encerrada y por suerte esta puerta se pudo abrir. No puedo creer que no nos pasó nada. Fue la energía del pst, pst, pst…”, dijo la bailarina mostrando el interior del vehículo y haciendo el gesto de “cuernitos”.

“¡No lo puedo creer! ¿En qué cabeza cabe lo que vivimos? Esto nos pasó a las 10 de la noche y creo que estoy cayendo. Es zarpada la capacidad que puede tener uno de anularse y no sentir nada al mismo tiempo”, reflexionó.

“Estábamos con el auto completamente fuera de control y lo único que pude hacer fue estar en silencio, agarrarme del cinturón y la puerta, y pensar ‘vas a estar bien, vas a estar bien’ hasta que, por suerte, el auto volcó y frenó”, concluyó.

“Nos metimos en un campo, dimos vuelta en el aire, pasamos la cerca y no tenemos un rasguño. Ahora que lo pienso, digo ‘claro que me merezco dos cumpleaños’ pero no pensaba que así. ¡Qué locura, estoy viva!”, dijo.