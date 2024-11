El último adiós a Lía Crucet: el emotivo testimonio de su hija Karina

Su hija, Karina Crucet, heredera del linaje artístico de su madre, anunció a través de las redes sociales los detalles de la despedida: ”Para quienes quieran despedir a mi mamá, el velatorio será mañana (viernes 29) a las 9 en Avenida Luro y Olazabal, Mar del Plata”, escribió, visiblemente afectada pero agradecida por las muestras de cariño que llegaron desde cada rincón del país.

image.png

“Estamos acá tratando de ser lo más fuerte posible. Lo más importante es que ahora está con Dios”, expresó Karina en dialogo con con el ciclo Desayuno Americano (América). Y agregó: “Cuando era chiquita y vivíamos en Chile, a eso de las siete de la tarde me agarraba una tristeza y le preguntaba: ‘Mamá, ¿vos nunca te vas a morir?’ Y ella me decía: ‘No, mami, yo nunca me voy a morir’. Esas cosas se me reflejan ahora”.

“Sé que le gustaría que la despidan todos sus fans, la gente que la quería. Y son muchísimos, yo no sabía que era tanta, tanta gente”, confesó. La decisión de trasladar a Lía a un geriátrico, aunque dolorosa, fue inevitable: “Ya no se la podía tener en una casa cuidándola”, afirmó quien evitó entrar en detalles.

26nAwi0E-34105380.mp4

“Lamentablemente, para mucha gente Mar del Plata es lejos. Sé que les hubiese gustado estar acá, y yo lo entiendo”, expresó Karina, consciente de la distancia que separa a muchos de quienes querrían darle el adiós en persona. Para finalizar, remarcó: “Los invito a pasar, o sea, a despedirla. Porque ella era de la gente”.

image.png

Cómo fueron los últimos días de Lía Crucet: “Recitaba sus canciones muy rápido”

El productor y actor Gaby González relató cómo fueron los últimos días de la icónica cantante de cumbia Lía Crucet tras su fallecimiento esta mañana a los 72 años y aseguró que la intérprete “Recitaba sus canciones muy rápido”, aunque la había notado fuera de sí.

El intérprete es conocido por darle vida a “Rosita” en el programa de música tropical Pasión de Sábado. Sin embargo, poca gente sabía que González pasó gran parte de su tiempo junto a Crucet en el geríatrico donde se hospedaba.

El artista relató que, durante las conversaciones con Lía, “le preguntaba si se acordaba de sus canciones y ella me las recitaba muy rápido. Le decía ‘Preparate porque la gente te quiere ver’” y agregó: “Me tocó producirla teatralmente con lo último que ella hizo en teatro”.

El productor se refirió al espectáculo donde la intérprete debutó como actríz: “Divertidísimos”. La obra se presentó en 2020, en Mar del Plata, en el teatro El Ángel e inundó de aplausos la temporada. La frase de Lía en ese momento fue: “Vine a desbancar a todas las vedettes de calle Rivadavia".

Según relató González, “la gente siempre la trató como una reina” y afirmó que “la gente la ama”, no sólo en el público, sino que además, quienes laboran en la movida tropical, la respetan “muchísimo”. “Es la mamá de todos nosotros. Ella es parte de la historia musical, teatral y televisiva de la República Argentina”, señaló el intérprete