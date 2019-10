Se trata de Aves de Presa (y la fantástica emancipación de una Harley Quinn) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, 2020) que traerá de vuelta a la pantalla a Margot Robbie junto a Mary Elizabeth Winstead como Cazadora (Huntress); Jurnee Smollett-Bell como Canario Negro (Black Canary); Rosie Pérez como Renee Montoya y a Ella Jay Basco como Cassandra “Cass” Cain.

ADEMÁS:

La película pondrá a este grupo de heroínas –salvo Harley, claro está- contra una mafia conformada por los villanos Victor Zsasz (Chris Messina) y Roman Sionis (Ewan McGregor), más conocido como Máscara Negra (Black Mask).

La película está dirigida por Cathy Yan (“Dead Pig”) a partir de un guión de la británica Christina Hodson (“Bumblebee”) y está producida por la propia Margot Robbie y Bryan Unkeless y Sue Kroll.

El film preparará el camino para el estreno de Escuadrón Suicida 2 (Suicide Squad 2), grupo al que también pertenece Harley Quinn, y será el primero de una trilogía de grupos femeninos basados en personajes de DC Comics como Gotham City Sirens (Sirenas de Ciudad Gotham).