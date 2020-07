Evanescence presentó "The Game is Over", adelantó de su próximo disco

La banda liderada por la cantante Amy Lee tiene un nuevo single, que es un himno impulsado por guitarras comandado por la incomparable voz de la mezzo-soprano y la fuerte percusión de Will Hunt. La letra es una protesta contra las fachadas que la sociedad impone ante la depresión y la ansiedad, y en un mundo que parece desmoronarse cada día más, se convierte en un grito para poner fin a la farsa de que "todo está bien".