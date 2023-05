En su cuenta de Instagram publicó una serie de videos, dando su opinión sobre la ficción basada en hechos reales. "Primera declaración sobre la serie... Yo además de hacerle coros a Fito y hacerle coros a Luis tenía una vida y una carrera", dejó en claro Fabiana, quien fue pareja de Fito a lo largo de seis años en los 80'.

"Entre todo ese quilombo yo ensañaba, componía, tenía bandas y grababa discos. A saber, el de los Twist, que me fui a la mierda porque soy fóbica, después de la gira de Charly me fui; Detectives, producido por el señor Charly García; Fabiana Cantilo y perros calientes, producido por Fito, que casi nos matamos...", agregó.

La cantante, además, agregó; "Y después Fito también me ayudó, sí, porque yo tenía talento. Obviamente... No, digo, declaro porque... igual era el punto de vista de Fito, pero aclaro porque estoy tan presente que... yo tenía una vida también, ¿no?".

Las palabras de la cantante tuvieron una inmediata repercusión en las redes sociales y dio algunos detalles más sobre su aparición en la serie. "Me hablaron varias personas por teléfono... No estoy enojada, estoy feliz. Lo que pasa que como es mi vida me divertía aclarar que en la serie se ve que voy y que vuelvo a lo de Fito, y en esos voy y vengo estaba grabando, ensayando con mucha gente...", afirmó.

Y sostuvo que está conforme con la serie y su repercusión: "Nada, estoy súper contenta con todo, porque es muy loco ver tu propia vida, no se puede explicar, es como rarísimo".

"Súper agradecida con los genios que trabajé. No sé si quedó medio antipático, pero los quiero", concluyó Fabiana en su descargo.

Julián Kartún, Iván Hochman y Micaela Riera como Spinetta, Páez y Fabiana Cantilo en El Amor después del amor. Julián Kartún, Iván Hochman y Micaela Riera como Spinetta, Páez y Fabiana Cantilo en El Amor después del amor.

Mica Riera se encarga de interpretar a la artista en la serie, logrando una notable actuación a partir de un notorio parecido físico.

Previamente, había cuestionado a la serie señalando que “mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”.

"Están todos esperando que hable de la serie, pero no voy a hablar, la serie habla por sí misma. Obviamente que la vi y está muy bien hecha", agregó hace un par de días.

"El desafío fue generar algo que no se lee en Wiikipedia"

Reunidos por primera vez para co-dirigir la serie "El amor después del amor" sobre los primeros 30 años de vida del artista rosarino Fito Páez, Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal destacaron que en la biopic que Netflix estrenó el miércoles pasado el gran desafío fue generar algo que funcione como historia y no que pudiera leerse en Wikipedia.

Según asegura Gómez Aparicio a Télam, más allá de las limitaciones narrativas que pueda imponer el formato serie, nos sentimos muy apoyados por Mandarina, Juan Pablo Kolodzjek, Mariano Chiade y Fito Páez. Y Netflix siempre estuvo a favor de contar la mejor historia creíble y posible.

En el mismo sentido, Tobal repasa que cualquier narración de una vida, una autobiografía, ya de por sí implica una reducción al texto. A la hora de hacer un guion en base a una autobiografía, como es este caso, tenés otra reducción. Y a la hora de producirlo ni te cuento y eso genera ciertas tensiones y por ahí hay que darles una vuelta de tuerca en función de la narración.