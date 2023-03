Falleció Robert Blake, el inolvidable "Baretta"

Un comunicado divulgado en nombre de su sobrina, Noreen Austin, dijo que Blake falleció a consecuencia de una enfermedad cardiaca, rodeado de su familia en su casa de Los Ángeles.

Blake, astro del programa televisivo "Baretta" de la década de 1970, albergó esperanzas de que su carrera volviera a repuntar, pero nunca se recuperó del largo calvario que comenzó con la muerte a tiros de su esposa, Bonny Lee Bakley, afuera de un restaurante del vecindario de Studio City el 4 de mayo de 2001.

La historia de su extraño matrimonio, el hijo que tuvieron y su fin violento fue una tragedia de Hollywood que se desenvolvió en la corte.

Si bien de niño participó en el ciclo La Pandilla, su mayor éxito, que le valió un Emmy, fue la de Tony Baretta en la serie de TV que sde extendió entre 1975 y 1978, en la cual representaba a un policía encubierto, que se especializaba en investigar disfrazado.

En el programa, de gran éxito en las trasnoches argentinas, se lucía con su mascota, una cacatúa. Y al envío le daba marco la memorable canción Keep your Eye on the Sparrow, interpretada por Sammy Davis Jr.