Las redes se alteraron luego de que creciera el rumor de reunirlos a la ex pareja campeona del Bailando tras la separación de la actriz de Nico Cabré. Sobre eso habló el hijo de Carmen Barbieri en FM Late 93.1 y en relación a su vuelta a Showmatch dijo: "Mirá si me voy a quere sumar. No estoy en condiciones. Estoy en un tratamiento y no quiero sumarme. Vi que Tinelli lo había puesto en twitter y me gustó porque es una pareja que tiene que estar, me muero por verlos bailar de nuevo. Ellos (Laurita y Matias Napp) son el talento hecho dupla, y dije que sí había una salsa en trío o un ritmo para invitar a algún famoso, que estaba por los buenos tiempos, por los campeones, pero nada más. No estoy para bailar", aseguró Bal.

Como se sabe Federico se encuentra promediando el tratamiento de quimioterapia por su cáncer de intestino, principal obstáculo en relación a un anhelado reeencuentro con su ex novia y coequiper de la edición de 2015 que los consagró campeones. En tanto, Fernández, ya se había expresado sobre la valentía de su ex novio y las dificultades que sintió al momento de conocer el diagnóstico, mientras dedicaba buena parte del tiempo a su relación con Cabré y al teatro.

Asimismo, Bal le dedicó un párrafo aparte a Lourdes Sánchez, otra de sus compañeras en el Bailando, quien había sugerido que Laurita estaba intentando "mover las aguas", para retornar al ciclo de Tinelli, lo que implicaría que su separación tuviera un perfil más mediático que real. "A Lourdes la adoro, pero no es por eso", dijo Federico metiéndose de lleno en el desenlace de su ex novia. "No es el momento. Uno se separa y comienzan como las estrategias de ‘lo dijo por esto’ o ‘lo dijo por otro’, y la verdad es que uno se separa cuándo puede y de la forma que puede. Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos, y si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos", dijo de Laurita y Cabré.