Fernán Mirás recordó el terrible momento que de salud que le tocó atravesar

"Fue un sacudón, te modifica un montón de cosas. Era una mañana, yo estaba tranquilo en lo de mi novia, yo sentí que era un dolor muy fuerte de cabeza, muy raro, no quería tapar los síntomas con nada", recordó Mirás.

Eso no fue todo porque el reconocido actor continuó: "No me tomé nada y le dije a mi novia que llame al médico porque no podía hablar. Me operaron enseguida y no tuve ninguna secuela. Las muestras de afecto me siguieron conmoviendo".

"Estuve en terapia intensiva con morfina varias semanas. Cuando me recuperé estuve meses después contestando mensajes que me llegaban. Me cambió que trato de disfrutar las cosas más simples. Ayer tenía un día complicado de trabajo y le dije a mis chicos: salgamos a dar una vuelta", confesó.

Se estrenó “Casi Muerta”, la nueva película de Natalia Oreiro

¿Qué harías si te quedara sólo un mes de vida? Esa es la pregunta que marca el desarrollo de la nueva película “Casi Muerta”, protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Velázquez, con dirección de Fernán Mirás.

Tanto los personajes como el público pasan por todos los estados: tiene momentos de risa con mucho humor negro y otras escenas que emocionan hasta las lágrimas. Se destacan las actuaciones de los cuatro personajes principales: Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Ariel Staltari y Paola Barrientos. También acompañan Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea.

image-27.jpg Diego Velázquez, Natalia Oreiro, Fernán Mirás, Paola Barrientos, Violeta Urtizberea, Ariel Staltari, Alberto Ajaka.

“Casi muerta” de Fernán Mirás, es una película que se ríe de cosas serias. Una comedia que logra momentos de inmensa ternura seguidos del más fino humor negro, con los mejores ingredientes de las comedias de enredos. Un film sobre el valor de la amistad, el amor como fuerza vital y la risa como mejor salida ante lo que no podemos cambiar.

La película es una adaptación de “Bypass”, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos Mejor Película y Mejor Guión. “Casi Muerta” se estrenó el pasado 6 de julio y está en los cines de todo el país.