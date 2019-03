Fito Páez: "Conocí el enojo cuando mataron a mi abuela y a mi tía"

Durante la jornada, el músico alternó canciones como Al lado del camino, El amor después del amor y Brillante sobre mic, entre otros, pero también tuvo tiempo para referirse a su vínculo con el piano, compartir una anécdota con el mismísimo Indio Solari, acerca de Yo vengo a ofrecer mi corazón y recordar algunos momentos de su carrera junto a la cantante y ex novia, Fabiana Cantilo, Sin embargo, hubo un momento que generó cierto pesar en el estudio de Telefé a raíz de la historia revivida por el artista, en relación a su tema Ciudad de pobres corazones.

“Fue una situación extremadamente violenta”, aceptó de entrada Fito. “Estuve dos semanas tomando whisky”, amplió a propósito de aquel doloroso momento.

Según recordó, en relación a los crímenes de su tía y abuela en Rosario, Páez se encontraba con Fabi en Río de Janeiro.”No puedo explicar cómo quedó el cuarto del hotel. Lo destrocé. Dolor violento. Perdí tanto la conciencia que hoy no me acuerdo exactamente lo que sucedió. Era como un animal enjaulado en su propio dolor. Creo que me la pasé todo el día llorando, tomando whisky y lexotanil”, afirmó.

Aquel 7 de noviembre de 1986, desencadenaría en una desgracia que, entre lágrimas, Fito convertiría en canción. Entre los asesinos detenidos, se encontraba Walter, un compañero del colegio del músico y Carlos De Giusti. Según la investigación, las parientes los dejaron entrar porque los conocían de haberlos recibido para hacer trabajos de mantenimiento en la casa. Además de las familiares de Páez, ambos mataron a la empleada doméstica de la casa, que estaba embarazada.

Lo casi inverosímil del relato se reflejó en el desenlace: la policía encontró a una travesti que tenía las joyas de la abuela, mientras que Walter tenía un grabador que Fito le había regalado a su abuela. Acaso todo eso explique por que la vida de Fito, nunca volvió a ser igual.