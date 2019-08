Florencia Torrente confirmó el romance con compañero del Bailando

"No es por ella que la dejé de seguir, es por Nico. Yo quiero que él haga su vida. Lo difícil es que quiero conocer a alguien y tengo a mi ex ahí atrás. Nunca fui de hacer una telenovela de mi vida privada; no es muy interesante y siento que aburro a la gente. Flor es divina, Nico también, yo me merezco algo bueno y tal vez sea Mati", se sinceró en la pista Vigna el lunes pasado.

Vigna dejó de seguir en las redes sociales a la bailarina Florencia Jazmín Peña porque es la compañera de su ex novio, Nico Ochiatto, quien acaba de ingresar al certamen cuando Marcelo Tinelli dio luz verde para que compitan otras 15 parejas más tras conocerse que los viernes no sigue más el formato de reality Genios de la Argentina.

"Realmente tenía que dejar de ver todo ese universo. Yo no sé cómo usar la configuración para silenciar. Me pasó que todo el tiempo veía cosas de sus ensayos, me tentaba, me daba curiosidad y dije ‘eso no estaba bien’, tenía que soltar. Hoy en día tengo que apretar el botoncito de ‘dejar de seguir’ para justamente no seguir chusmeando", remató Vigna.