¿Furia al Cantando?: el video que se volvió viral y enloqueció a sus fans

"Manzana (Federico Farías), Emma Vich, Furia, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero", fueron los nombres de los ex participantes del reality Gran Hermano que dio el conductor que están siendo analizados por la producción del programa.

"La Tora (Lucila Villar) me dicen que está cerrada para Gran Hermano 2025", aclaró Ángel de Brito sobre el futuro televisivo de otra ex Gran Hermano, que parece seguirá ligada a Telefe por una temporada más.

Mientras tanto, Juliana Scaglione, Furia para los amigos, compartió un video en las redes sociales que se volvió viral e ilusionó a su legión de fieles seguidores. En el mismo se la puede ver con una peluca cantando el clásico de Queen, The Show Must Go On. Sus incondicionales fans la alentaron y hasta celebraron su interpretación.

Al escucharla, los fans de la tatuada hacen fuerza para que finalmente la polémica ex GH pueda estar en la próxima edición del Cantando, que podría tener a Marcelo Tinelli en la conducción.

“Tremenda voz” y “Amo que sea tan completa”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales. Otros, en cambio, mostraron escepticismo pero reconocieron su talento para el canta. “No me cae bien, pero canta muy bien” y “Para no haber estudiado, canta muy bien”, comentaron.

Mientras que en la red social X, L AM preguntó: “¿Furia al Cantando?”. El conductor del ciclo, Ángel de Brito, mencionó al aire los días anteriores que “quieren a Furia para el Cantando 2024. Ella ya está liberada y fue convocada”.

Cuánto pide Furia para hacer una presencia en un evento privado

Juliana "Furia" Scaglione fue desvinculada de Telefe y ahora busca tener una carrera en solitario, tras la repercusión que tuvo su personaje en el reality Gran Hermano.

Entonces, junto a su hermana, reciben ellas mismas las propuestas para que Juliana haga presencias o promociones. Desde sus redes sociales responden uno a uno los mensajes con posibilidades laborales.

Lo que no imaginó Furia era que iba a trascender la insólita cifra que pidió para hacer una presencia en una fiesta de 15, con un monto demasiado exagerado.

"Mensajes directos abiertos para contrataciones para eventos privados y presencias en cumpleaños, casamientos, quinces, precios accesibles", anunció la propia Furia en su cuenta de Instagram.

Por eso una seguidora le consultó cuál era el valor de la contratación para tenerla en la fiesta de 15 de su hija. "Hola Fu, mi hija es fan. Te quería consultar cuánto estás cobrando para que vengas al quince de mi hija", preguntó. La respuesta la sorprendió tanto que no dudó en viralizarla: “5 millones de pesos, más los viáticos del viaje. Pasame el día a ver si tengo mi agenda libre”.

Las redes sociales se llenaron de comentarios contra la exparticipante. "Vergüenza ajena", comentó uno, mientras que otro acotó: “Cinco millones para ir a gritarte”. Sus actitudes violentas terminaron cansando a las autoridades de Telefe que no dudaron en liberarla de su contrato con el canal para evitar futuros conflictos con ella. “La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora”, confirmó Scaglione, expectante por las nuevas posibilidades que pueden aparecer gracias a su fama.