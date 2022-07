Gente Radiovisión 107.5: la innovación está en el aire

En Gente Radiovisión 107,5 están los influencers de hoy, creadores de contenidos interactivos con gran cercanía a los usuarios de medios actuales.

Pablo valente 2.jpg

El responsable de esta puesta en siglo XXI de la FM, es Pablo Valente, gerente Artístico y de Programación de Gente Radiovisión 107.5.

Con más de 30 años de experiencia en los medios, tanto al aire como en la dirección (FM Rock & Pop, Radio Uno, Grupo Vi-Da) Valente confía plenamente en este nuevo desafío.

"La idea es romper con el esquema de lo que se conoce como la radio de aire, estamos en el 107.5, pero unificamos todo, tenemos estudios exclusivos para redes sociales y plataformas digitales empezamos a unir todos los conceptos audiovisuales dentro de lo que es Gente Radiovisión", sostiene.

Convergencia de medios y profesionales

Valente desarrolló la convergencia de profesionales, plataformas y redes sociales bajo el paraguas de Gente Radiovisión 107.5.

“Nosotros unimos gente de radio, de los medios y gente que trabaja con plataformas digitales. Generamos un espacio con el espíritu de que sea el lugar en donde todos nos gustaría trabajar", explicó el profesional.

"Es una radio nueva, en permanente crecimiento -agregó-, no hay pasado donde mirar, pero sí todo el futuro por delante. Trabajamos día a día, aprendemos de los errores y podemos darnos el lujo de probar cosas que otras radios no pueden”.

Pachu .jpg Pachu Peña y Pepe Chatruc tienen su espacio en Gente Radiovisión 107,5

Un equipo joven y ganador

El equipo de profesionales de Gente Radiovisión 107.5 está integrado por: Cinthia Fernández, Pachu Peña, Rulo Schijman, Martín Salwe, Tomas Méndez, Pollo Cerviño, Joaquín Levington, Lula Rosenthal, Dalia Gutman, Valeria Sampedro, Tomy Dunster y Calu Bofante.

Pero en las próximas semanas se sumarán más influencers que, sin dudas, generarán, a partir de Gente Radiovisión 107.5 mucho impacto en todos los medios.

Los Tiktokers ya tienen su espacio en Gente Radiovisión. Morena Andrade, Juan Bonora, Candela Larrosa, Coty Piozzi, Nico Beltra, Mati Alevi, Dany Consoli, Nico Ávila y Germancito, lanzan sus contenidos en la programación del fin de semana.

LOGO RADIO GENTE V6.png

La música que le gusta a todos

Apasionado de su trabajo y obsesionado con los detalles, Pablo Valente se encarga personalmente de elegir los temas en esta primera etapa de lanzamiento de programación de Gente Radiovisión 107.5.

“Concepto musical es conocer todas las canciones que se escuchen, por ahí no saber el nombre del artista o del tema, pero conocer la canción. La idea es que todos puedan cantar lo que está sonando, una radio que oscile entre los clásicos y los hits”, asegura.

Volver al origen, para construir el futuro

Pablo Valente sabe que para innovar y construir el futuro, no se puede perder de vista los orígenes esenciales de la radio: “La gente necesita que le hables en primera persona, que hagas radio para ellos no solo para vos y tu equipo, hay que acompañar, volver a ser una experiencia personal para el oyente, de 1 a 1, no se comparte, es un vínculo particular que se construye con cada oyente, siempre, y eso es lo que buscamos con Gente Radiovisión".

Pablo Valente 3 2935.jpg

Para ver la radio en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3ieUR_QPwAU

Para escuchar la radio on line: https://linktr.ee/genteradiovision