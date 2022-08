Gerard Piqué se mostró con su nueva pareja en un evento

A dos meses de hacer pública su separación de la cantante colombiana Shakira, el jugador del Barcelona rehízo su vida sentimental con la estudiante de Relaciones Públicas de 23 años, con la que ya se deja ver en público y hasta hay rumores de embarazo.

La pareja viajó a Mas Terrats -en la Costa Brava-, para asistir a la boda de Albert Pedret, uno de sus amigos de la infancia de Piqué y del que fue su padrino.

Según trascendió, la aparición pública de las imágenes, molestaron a Shakira, porque le había pedido al jugador que fuera prudente y tratara de no exponerse por varios meses, para preservar a sus hijos.

Mientras tanto, la artista parece refugiarse en sus hijos mientras la prensa publica las fotos de su ex con su nueva pareja. El paparazzo Jordi Martin, que sigue sus pasos desde hace doce años, la localizó de picnic con Sasha y Milán, y pudo contactarse con ella.

Shakira con sus hijos Sasha y Milán

Según contó el reportero, "la vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando".

"Sólo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente no lo hice. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes", añadió el fotógrafo.

El comienzo del romance

Según aseguraron en el programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión, el romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí habría empezado en febrero de este año, cuando él todavía estaba con Shakira.

En aquel momento, el jugador también tenía una aventura con una mesera de 25 años, que trabajaba en el bar donde iba habitualmente.