"No es un mocoso.Tiene 41 años, es un profesional a quien le va muy bien, es independiente y no miente que para mí es fundamental", declaró en el programa de radio en la AM de la Ciudad que conduce la periodista de espectáculos, Catalina Dlugi.

Y remató. "Quiero que quieran al tipo que soy, no al personaje que inventé. Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira ahí se acabó todo".