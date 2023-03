Gran Hermano 2022: la noche de los 20 casting

El ciclo de Telefe continúa buscando alternativas para mantener la atención de los televidentes, luego de postergar la finalización del ciclo hasta el próximo lunes 27 de marzo, cuando originalmente estaba pautado para el domingo 12 de febrero.

Embed

Después del ingreso de Martina, Tomás y Mora como Jefes de Campaña para Julieta Poggio, Juan Ignacio Castañares Puente y Marcos Ginocchio, todos los días el reality ofrecerle alguna novedad para los jugadores y los televidentes, como por ejemplo, para el próximo viernes la "fiesta de casamiento" de "Gran Hermano 2022" entre los tres finalistas del certamen.

Embed

La selección de casting comenzó con la presentación de "Nacho", uno de los tres finalista de esta edición, “Parece que el casting fue temprano, porque tenía una cara de dormido” les comentó a todos luego de ver su video, mientras que “Disney” -emocionada por verse-, dijo "Me gustó, me gustó".

El de Marcos Ginocchio fue el ultimo casting en verse y él se mostró algo avergonzado al verse mientras se tapaba la cara.

Embed

Los ex participantes que se encontraban en el estudio, también pudieron ver sus video de su casting, donde Romina Uhrig contó que era ex diputada, casada y con las tres hijas y el no tenía vínculo con su padre.