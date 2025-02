Habló el padre del bebé de More Rial: por qué no está con su hijo y su furia con Jorge

“Estoy al tanto de lo que está pasando y sí, mi hijo está lamentablemente con esa persona, con Jorge Rial. El abuelo que lo vio una sola vez en estos cuatro meses", comenzó diciendo el entrevistado en una profunda nota que dio al programa A la tarde de América.

“Hace cuatro meses que nació mi hijo y Jorge es la primera vez que lo ve. No puedo tener comunicación con mi hijo porque él me bloqueó", agregó y aseguró que "no tengo relación con Rial, no lo conozco ni lo quiero conocer, pero él nunca se presentó, ni siquiera cuando él nació...".

matias-ogas-y-amadeo-el-bebe-de-morena-rial-HH5CVB6YL5ERFHEZZLPBN72NFA.png

"Si yo hubiera podido estar ahí, me lo hubiera llevado, pero resulta que dicen que tengo pedido de captura. No tengo ni idea si tengo. Yo no hice nada malo pero por por todos lados dicen que tengo pedido de captura y aparte perdí mi documento", explicó su ausencia para reclamar a su hijo ante la detención de la madre.

Por otro lado, Matías, quien conoció a More Rial a través de Instagram, reveló que "mi hijo no tiene mi apellido" y que estuvo una vez detenido hace bastante tiempo por hurto. Pero aclaró: "Yo soy un deportista, yo no robo. Yo entreno y me dedico a prepararme para pelear".

La producción del programa se comprometió a ayudarlo a sacar un nuevo documento, a pagarle el viaje de Córdoba a Buenos Aires y a conseguirle una pelea para comenzar su carrera como boxeador. Matías aceptó y aseguró que si puede irá a verla a Morena a dónde esté detenida para ese entonces.