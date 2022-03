Horóscopo: Astro Raze, astrología al alcance de todos

A través de doce episodios, el youtuber venezolano La Jose y la astróloga pop Valentina Mágica revisarán los signos zodiacales en un plan astrologic memes. Creadores digitales, famosos y talentos de la cultura pop serán analizados de acuerdo con el horóscopo de cada uno: sus características, de qué se deben cuidar, qué deben aceptar, debilidades y fortalezas, conexiones y opuestos complementarios.

Los orígenes de Astro raze

"A mí me encanta el chisme, me gusta la astrología pero, por los chismes soy un obsesionado. Hablé con Valentina y fue un' a ti te gusta la astrología, a mí el chisme, vamos a unirnos'", narró La Jose.

¿Qué relación puede funcionar? Cuáles no, e incluso, cuáles podrían llegar a volver, son algunas de las preguntas y temáticas que tratan en este podcast dedicado a un público que quiere conocer más a sus fans desde la astrología.

"De pequeño siempre agarraba las revistas y me iba directo al horóscopo. Siempre me pareció muy interesante pero me falta mucho por aprender", apuntó.

Cada uno de los episodios, que se estrenarán los miércoles de cada semana, estará enfocado en un signo zodiacal, partiendo por Aries.

"Primero le preguntamos a la gente de quienes eran fan, buscamos información y junto a Valentina empezamos a analizar sus signos", comentó.

Los episodios

Episodio 1: Aries - Los astros y opuestos complementarios de Tini, Juanpa Zurita, Sofia Castro, Fede Vigevani, Kevsho y más creators. ¿Tini y Yatra son opuestos complementarios? ¿Y Danna Paola?

Episodio 2: Tauro - Verdades y mentiras sobre los Tauro. Personalidades firmes, ¿materialistas?, ¿workaholics? Todo el gossip sobre Iamferv, JBalvin, los Gemelos Martínez, Kunno.

Episodio 3: Géminis - ¿Dos caras? Todo sobre los Géminis, el oráculo responde y analizamos los astros de Lizbeth Rodríguez y La Divaza.

Episodio 4: Cáncer - Soñadores y contradictorios, tiernos y buenos amantes. La Jose y Valentina Maestre hablan de Jimena Jiménez, Samuel López y Danna Paola.

Episodio 5: Leo - Los más creativs, coquetos y caprichosos aunque… ¿Egocéntricos y arrogantes? Libardo Isaza, Alex Casas, Brianda Deyanara, Los gemelos Sprouse y Belinda, ¿son así?

Episodio 6: Virgo - Románticos y perfeccionistas. ¿Quién es la pareja ideal de los Virgo? Analizamos los amores de Domelipa, Nicki Nicole, Ignacia Antonia y más celebridades.

Episodio 7: Libra - Maestros de la seducción, diplomáticos por naturaleza. Zac Efron, Fede Vigevani, Doja Cat, Bella Thorne, Sebastián Yatra, ¿son seductores natos?

Episodio 8: Escorpió - Intuitivas máquinas acumuladoras de poder y pasión. Poché, Emma Stone y Katy Perry, ¿tendrán estas cualidades? El oráculo responde todo.

Episodio 9: Sagitario - ¿Son realmente complicados en el amor? Billie Eilish, Darian Rojas y Nicole Amado ¿Quién ha sido más aventurero?

Episodio 10: Capricornio - La Jose y Valentina analizan a Rod Contreras, Nathy Peluso, Ricky Martin y más celebridades. ¿Celosos? ¿Fieles? ¿Qué otras cualidades los caracterizan?

Episodio 11: Acuario - Sin condiciones ni ataduras, ¿vulnerables en el amor? ¿Así son Orson Padilla, Marian Krawstor, Ester Expósito y Harry Styles?

Episodio 12: Piscis - Analizamos a Macarena Achaga, Kevlex y Bad Bunny. El último signo del zodíaco: ¿será real que son sensibles o es pura fachada?