James Cameron destruye a los superhéroes

"Tienen relaciones pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por sus hijos. Las cosas que realmente nos arraigan y nos dan poder, amor y un propósito, esos personajes no lo experimentan, y creo que esa NO ES la forma de hacer películas", amplió.

En el comienzo de la gira promocional de su nueva película "Avatar: El sentido del agua", el multipremiando realizador criticó la falta de madurez que, según su parecer, tienen los protagonistas de las películas de superhéroes que realizan tanto Marvel como DC.

El director hizo ese comentario, luego de explicar que la trama de la secuela de "Avatar" transcurre 15 años después de la historia original, de regreso en la luna Pandora y en esta oportunidad presenta a los hijos de Jake Sully y Neytiri, los personajes de Sam Worthington y Zoe Saldaña.

"En la primera película de la saga "Avatar", el personaje de Sam Worthington salta de su criatura voladora y, básicamente, cambia el curso de la historia como resultado de este loco -casi suicida- salto de fe. Y el personaje de Zoe Saldaña salta de una rama y supone que habrá unas bonitas hojas grandes ahí abajo que pueden amortiguar su caída", explicó.

"Pero cuando eres padre no piensas así. Así que para mí, como padre de cinco hijos, digo ¿Qué pasa cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad más allá de su propia supervivencia?", se preguntó el prestigioso cineasta.

Cameron, aprovechó la oportunidad de la prensa que le da "Avatar: El sentido del agua" para presumir de que gran parte de las escenas de su nuevo film se han hecho bajo el agua, mientras que otras películas como "Aquaman" o la nueva versión de "La Sirenita" han abusado de los avances tecnológicos para evitar sumergirse.

"Si quieres que parezca que la gente está bajo el agua, entonces tienen que estar bajo el agua" -señaló irónico- "Si estuvieras haciendo un western estarías aprendiendo a montar a caballo" concluyó.

La nueva de Avatar

Durante mas de nueve años "Avatar" (que se entrenó el 1 de enero de 2010) fue la película más taquillera de la historia, hasta que en abril 2019 "Vengadores: Endgame" se quedó con el primer lugar. La fecha de estreno en Argentina de "Avatar: El sentido del agua" será el 16 de diciembre de 2022, un día antes que en los Estados Unidos.

Tendrá una duración de 190 minutos, es decir tres horas y diez minutos. La primera tuvo 162 minutos (y 178 minutos en la versión extendida). James Cameron es el responsable absoluto del film ya que es el autor del libro, productor y director.