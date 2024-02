Jimena Barón hizo tendencia una microbikini desde Córdoba

424480485_307458895190383_9108914613222935275_n.jpg

Las microbikinis mixtas son el nuevo hit fashionista del momento y las famosas lo saben. La artista viajó a Villa Yacanto, El Durazno; y como es usual, marcó tendencia entre sus poco más de 6 millones de seguidores de la aplicación de fotos. Posó para la cámara con un diseño de dos piezas con corpiño blanco y bombacha negra.

Se trata de una dupla muy trendy. La pieza superior es de base off white y cuenta con dibujos triangulares a contratono. La prenda inferior, en tanto, es diminuta, colaless y tiene tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

La reacción de Jimena Barón cuando le preguntaron por el nuevo romance de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester fueron fotografiados cuando salieron juntos de un recital, sorprendiendo con esta relación que hasta hace unos días era impensada.

Esta no es la primera relación que Daniel Osvaldo tiene con una famosa. Fue padre de Morrison con Jimena Barón, pero la relación terminó mal y rápidamente se mostró con la cantante Militta Bora.

Tras ese fugaz romance, tuvo otras relaciones hasta que oficializó su romance con Gianinna Maradona, provocando nuevamente un escándalo porque la hija de Diego Maradona era amiga de Jimena Barón.

El cronista de LAM quiso saber qué le parecía a la actriz el nuevo romance de su ex con Daniela Ballester, pero a Barón no le gustó nada la pregunta. “¡¿Que?! Chicos no tengo ni idea de lo que están hablando. Todo lo que sea de él, no es un tema para mi”, afirmó.

Por su parte, la pareja no quiso dar declaraciones. Daniela Ballester nunca bajó la ventanilla de su auto, mientras que Daniel Osvaldo le respondió de mala manera al cronista de Intrusos. "Estoy bárbaro. ¿Estás re preocupado no?... Escuchame, ¿el país se está prendiendo fuego y yo soy noticia?".