Jimena Barón versus JMena: ¿Tonta o Cobra?

En la última semana Jimena Barón se vio involucrada en un escándalo que no para de sumar peldaños. Es que la cantante publicitó su nuevo tema "Puta" -que aún no salió a la luz y que tras la polémica algunos aventuran que podría no verla jamás- de una controversial manera, que término con ella sufriendo un ataque de nervios que requirió que la sedaran y recibiera asistencia psicológica, así como también la suspensión de varios shows y el alejamiento de los medios y las redes. Sin embargo, detrás de la polémica, se encuentra la mujer. Aquella que se aventuró a dejarlo todo para seguir a su amor de ese entonces, el futbolista Daniel Osvaldo, y aquella otra que logró sobreponerse a las adversidades y empoderarse hasta convertirse en "La cobra". Pero no fue sencillo, para llegar a sentarse como mujer empoderada Barón debió recorrer un camino largo que incluyó desengaños amorosos, amoldarse a la vida de otras personas, afrontar las criticas sobre su maternidad, la exposición de su cuerpo en las redes, entre otros tantos puntos. Fue el reconocerse como "La tonta" lo que le permitió hacer ese recorrido y ser una de las principales referentes feministas de la farándula argentina, aunque esto último también le trajo varios dolores de cabeza. "Sentía que se lo debía a todas las minas que se identificaron con lo mío, nadie está orgullosa de ser ‘La tonta’. ‘La cobra’ es levantarse de la ‘La tonta’", dijo en el lanzamiento de "La cobra", tema musical que se convirtió en casi un emblema para las mujeres jóvenes. "Con La tonta estuve cauta. Ahora voy a decir lo que tengo para decir", manifestó Barón al mismo tiempo que insistió en que le "interesa bajar línea. Con diversión, con una canción que te dé ganas de arrastrar el culo, sí, pero tirando una data". Sin lugar a dudas queda poco y nada de aquella inocente niña que supo conquistar el corazón de millones de argentinos con su interpretación de Loli en Gasoleros.¡ Toda una artista en evolución!