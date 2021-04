Jimena Barón volvió y explicó por qué desapareció

Junto a su hijo Morrison, habló del silencio que mantuvo durante casi nueve meses, explicó el por qué de su alejamiento y de las críticas que recayeron sobre ella en el último tiempo. Además, reveló que se separó de El Tucu López.

"No sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó. Pasó una pandemia, que fue difícil para todos, para los privilegiados mucho menos. En lo personal, para mí el año pasado fue un año muy difícil. Lo empecé muy mal. Tuve momentos mejores y peores. Estuve transitando eso con las redes sociales y llegó un momento, honestamente, se me complicó", señaló la cantante.

"Estuve algo 'pachucha' el año pasado, y de repente cosas que no me afectaban me empezaron a afectar y a hacer mal. Era prender la tele y ver que estaban diciendo: mi cuerpo estaba mal, mi maternidad estaba mal... Y un poco combinado con mi vulnerabilidad que atravesé y pasé, sentí que necesitaba un 'recreo' donde no necesitaba opiniones sobre mí y me fui", se desahogó Jimena.

"Y en ese irme me sentí muy tranquila y sentí que yo tenía que acomodar un montón de cosas que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y comentarios y con mi vida normal", indicó la cantante y actriz.

En su reflexión personal también hubo lugar para su estado sentimental y reveló que se separó del Tucu López: “Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem y está todo bien”.

Jimena Barón confesó que no fue específicamente productivo en cuanto a la creación de música durante el tiempo que estuvo lejos de las redes sociales: "No me salía una puta canción, todo era una mierda. Y se alargó todo. En mi cabeza dije: ‘Cuando tenga trabajo que compartir, vuelvo. Porque estoy muy sensible para compartir solamente mi vida privada y que opinen’. Y eso tardó, se pasaron nueve meses y estuvo buenísimo. Me hizo muy bien y le pido disculpas a la gente, a los fans. Se puede leer como una soltada de mano, pero necesito que entiendan que para mí fue muy necesario para estar saludable y feliz. Pero de repente estuve medio rota. Y tuve que enderazarme y emparcharme", insistió la cantante.