No viene bien el año para varios famosos que después de muchos años en pareja decidieron separarse. Ahora, tras nueve años de relación, Jimena Cyrulnik rompió con su esposo Lucas Kirby. El ahora ex marido de Jimena es fotógrafo y tiene junto a la ex conductora a los nenes Calder y Tyron.