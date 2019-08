En una arremetida inicial, el dirigente social tildó a la actriz, y sobrina de la primera dama Naiara Awada, de “careta” por haber cambiado su filiación política “del cristinismo al macrismo”, y apoyar a su tío político en las elecciones PASO 2019.

ADEMÁS:

“Ella es parte de ese ´círculo´. Hay cosas que hay que verlas desde determinada perspectiva. Si vos lo ves desde determinado barrio, desde una forma de vida, con determinada ropa y apellido…”, llegó a decir Grabois ante la indignación de Awada y Débora Plager, que lo acusó de maltratarla por su condición social y hacer crítica “ad hominem”.

“Me ponen como ´la niña rica´y no lo soy. ¡Ojalaá! Pago todas mis cuentas y no llego a fin de mes. No sé de donde sacas eso. Sos un irrespetuoso”, le espetó la actriz.

A partir de ese momento, se suscitó un ida y vuelta sin desperdicio, que reproducimos a continuación: