Juanes vuelve a la música de su infancia para un nuevo disco

El artista trabajó junto con el productor argentino Sebastián Krys y armó esta selección de canciones que incluye temas de figuras de la música folclórica centroamericana como Joe Arroyo, Julio Jaramillo, Familia André, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra y el mexicano Juan Gabriel.

De Argentina, Juanes toma "Volver" de Gardel, una leyenda en el Medellín en el que nació el artista, y le da aires "beatlescos". Luego hace una versión bien negra de "El Amor después del amor", de Fito Paéz.

Y la conversión de canciones rockeras a ritmos caribeños también incluye a "Todo hombre es una historia", de la banda metalera colombiana Kraken; "Could You Be Loved", de Bob Marley; y "Nos Dieron las diez" de Joaquín Sabina.

En el documental, Juanes les pregunta a Páez, Guerra, Sabina y a Ziggy Marley qué significa el "Origen" para ellos y les hace escuchar sus versiones, para cruzar interesantes conceptos sobre la canción latina.

Una publicación compartida de JUANES (@juanes)

El álbum con todas las canciones

Fuente: Télam