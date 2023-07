Kevin Spacey fue absuelto de todos los cargos que tenía por agresión sexual

El protagonista de la exitosa serie "House of Cards" fue absuelto de siete cargos de agresión sexual, uno de hacer que una persona participara en actividades sexuales sin previo consentimiento y otro de hacer que alguien tuviera en sexo con penetración sin consentimiento.

image.png El actor estadounidense Kevin Spacey lloró al momento de conocer su absolución.

Kevin Spacey, quien se encontraba en la sala al momento de la sentencia del tribunal británico, comenzó a llorar al escuchar la decisión del jurado, que no creyó ni en las pruebas presentadas, ni en los testimonios de los denunciantes. El actor, director, productor, guionista y cantante estadounidense, ganador del Oscar por la película "Belleza Americana", recibió la buena noticia en el día de su cumpleaños número 64.

Durante las cuatro semanas en las que se desarrolló el juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, Inglaterra, los fiscales -a cargo de la acusación- intentaron convencer a los miembros del jurado que Kevin Spacey había manoseado de forma agresiva a tres de los hombres que lo acusaban, cuando estaba a cargo del teatro Old Vic de Londres, durante el 2004 y el 2013. Incluso, un cuarto denunciante aseguró que el actor le practicó sexo oral mientras estaba desmayado en el departamento que ocupaba la estrella de Hollywood.

image.png Kevin Spacey habló con la prensa luego de conocer la decisión del Tribunal de la Corona en Southwark, en Londres.

Durante el proceso oral que atravesó en el último mes, el famoso actor negó terminantemente cada a una de las acusaciones. “Son una locura y una puñalada en la espalda” dijo.

Los abogados del Kevin Spacey argumentaron que no es un delito “ser promiscuo” y querer pasarlo bien con hombres más jóvenes, y hasta el propio actor se describió ante el tribunal como “un gran amante”.

El cantante y autor Elton John declaró -desde Mónaco- a favor de amigo de Kevin Spacey para aclarar la fecha en la que celebró una fiesta en su residencia de Windsor, en la que el actor estuvo presente y era uno de los lugares en los que se ubicó uno de los denunciantes.

image.png Kevin Spacey y su amigo, el musico británico Elton John

Los hombres que acusaron a Kevin Spacey aseguraron durante el proceso que no buscaban progresar en sus carreras ni obtener un beneficio financiero con su denuncia judicial ante los tribunales británicos, pero el jurado no les creyó.

Al respecto, el protagonista de "Los Sospechosos de Siempre", "Pecados capitales" y "Cadena de Favores", entre otros éxitos, aseguró "Hubo prisa por juzgar y, antes de que se hiciera o respondiera la primera pregunta, perdí mi trabajo, perdí mi reputación, perdí todo en cuestión de días" haciendo una clara referencia a la situación que atravesó y que también generó el abrupto final de la exitosa serie "House of Cards" que protagonizaba junto a la actriz Robin Wrigth.

image.png "House of Cards"

En octubre de 2022, después de mas de una hora de deliberaciones, un jurado de Nueva York determinó que Kevin Spacey no abusó del actor Anthony Rapp ni de otro hombre -del que no trascendió su identidad- de agresiones sexuales que habrían ocurrido en la década del ‘80, cuando los denunciantes tenían 14 años y el protagonista de "House of Cards", 27.