La emoción del taxista que se ganó el auto 0KM en lo de Guido: "Nunca me gané nada

Rubén hizo girar la última rueda para llevarse un taxi 0KM y sucedió el milagro. "Nunca me gané nada, nunca. Gracias, gracias, Guido. Sabés cuánta gente me decía 'andá, andá', y yo decía que no, que me daba vergüenza", relató el chofer, entre lágimas