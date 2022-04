La esposa de Ángel Di María apuntó contra Luli Fernández

Jorgelina Cardoso no se calló y apuntó directamente contra la panelista de Socios del Espectáculo.

Todo comenzó cuando Luli contó que ella y Camila Galant, pareja de Leandro Paredes, habían dejado de seguir en Instagram a la cantante argentina tras conocerse la noticia del romance con el jugador De Paul. Además destacó que tampoco seguía a Eugenia la China Suárez a partir del escándalo en que quedó envuelta entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Jorgelina no dejó pasar la información y mediante una historia de Instagram mencionó directamente a la panelista.

“Hola, Luli Fernández. ¿Es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía poquísimo, cuando hizo su recital en París. Luego la dejé seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China ni me acuerdo si alguna vez la seguí (tal vez sí) y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos”, escribió la esposa de Di María.

Al ver el mensaje, Luli Fernández decidió responderle por privado y mostró la conversación que mantuvieron por redes sociales en el programa de El Trece. “Hola, Jorgelina. La información de la incomodidad y disgusto en relación a Tini y la China surge del entorno directo de ustedes. Respecto al follow y unfollow mostramos exactamente lo que mencionás. Que seguías a ambas y dejaste de hacerlo. Un beso”, respondió la panelista. Luego, siguió un tenso ida y vuelta.

Jorgelina: —¿De qué entorno me hablas? No conozco a Cami Homs, no conozco a De Paul. No me des vuelta la tortilla. Tu mensaje insinúa que “ahora dejé de seguir a las protagonistas”. Y no fue ahora. No me salpiques, no inventes de mi entorno porque mi entorno directo está lejísimos de darle datos a periodistas y mucho menos falsos. Quilombos ajenos conmigo no. Y mucho menos si los inventan. Cuido mucho mi nombre y el de mi familia. No me habían salpicado hasta hoy, pero no voy a permitir que digan cualquier cosa y encima tan sueltamente.

Luli: —Entiendo tu molestia, pero tal cual te dije recién, a mi esto me lo dice una persona que te frecuenta. No tengo nada personal ni con vos ni con nadie. Lamento que esto te incomode tanto. Entenderás que por la envergadura del asunto todos los ojos están puestos en los protagonistas y el entorno. Rodrigo De Paul es jugador de la Selección como lo son tu marido y Paredes. Por eso nos llega esta información. Y no tendría problema en decir quién viene y me cuenta las cosas, pero no voy a hacerlo porque es mi fuente. Cuando decís “yo sé cómo juegan ustedes” me parece que te equivocas. Yo no juego de ninguna manera. No me tiro en contra de nadie ni tengo animosidad contra vos ni contra nadie. Me parece importante que esto quede claro.

Luego, la panelista contó que la conversación fue más larga de la que mostraron en el programa, que la esposa de Di María le había dicho “no me des vuelta las cosas, yo sé cómo juegan ustedes” y que ella le había reclamado que podría haberle escrito por privado en lugar de hacerlo a través de una Historia de Instagram.