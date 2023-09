La pregunta incómoda de Oriana Sabatini a Paulo Dybala que lo dejó mudo

Fue la propia artista quien le propuso un juego que se hizo viral en las redes sociales: se trata del desafío en el que una persona escucha música mientras la otra le hace preguntas, para ver si entiende lo que le está diciendo. La primera fue “¿Qué estabas pensando cuando ibas a patear en el Mundial?”. A lo que el cordobés, sin entender, respondió: “Bad Bunny”. Y así siguieron jugando con otras consultas.

Entre una de las preguntas, la cantante y actriz soltó: “¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”. Rápidamente, Dybala se rió y le confesó: “Esa la entendí”. La respuesta tentó a la consultante, quien le respondió entre risas: “¿La entendiste? La con… de la lora”.

DYBALA.mp4

Los comentarios no tardaron en llegar y los fanáticos de la pareja se pronunciaron a favor del matrimonio. “Pedile casamiento Dybala, por favor”; “Dale Dybala, todos queremos boda”; “Dale ese anillo a la niña”; “Pero respondé Paulo. ¿Cuándo le vas a pedir casamiento?”; “Las preguntas en las que todos estamos pensando”; “Necesitamos que se casen”; “Los amo, todos queremos esa boda y estar invitados”; “No pueden ser tan lindos. La pareja perfecta se tiene que casar” y “Para mí falta poco para el casamiento”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de TikTok.

No es la primera vez que Oriana Sabatini expresa su deseo de casarse con Paulo, ya que anteriormente, en el ciclo Los Mammones (América) en 2021, había confesado: “Espero que me pida casamiento. Pero él es como yo con la maternidad, no sueño con eso, él sueña con ser padre. Yo sueño con el casamiento y él no sueña con eso. Que pase lo que tenga que pasar, yo lo amo”.

“Si alguien se merecía alzar la Copa, era él”

Paulo Dybala dijo que ser campeón del mundo “no tiene comparación con nada” respecto de cualquier otro título que pudo haber ganado como futbolista. El cordobés contó que hizo de todo para estar en Qatar y que estuvo acompañado por las personas más especiales de su vida como su mamá, su novia, sus hermanos y amigos, aunque se emocionó al recordar a Adolfo, su papá, quien murió en 2008 producto de un tumor: “Si alguien se merecía alzar la Copa, era él”, expresó.

En una entrevista con el programa Llave a la Gloria, que se emite por la TV Pública, el cordobés recordó lo ocurrido en Qatar, donde su presencia estuvo en riesgo por una lesión, pero fundamentalmente conmovió a todos con el relato de un momento vivido después, cuando le cayó la ficha de que era campeón del mundo.

“Ya estaba de vuelta en Italia. Estábamos con Ori viendo una película y fue la primera noche que lloré pensando en el Mundial y en mi viejo, que no había estado conmigo alzando la Copa y se me vinieron muchos recuerdos, porque creo que si alguien se merecía estar esa noche era mi viejo por todo el esfuerzo que hizo para que yo cumpla mi sueño”, dijo el futbolista.