Lali Espósito y la experiencia paranormal que la salvó

La importancia para Lali radica no sólo en que encabeza el elenco, sino porque es una serie internacional para una de las plataformas más importantes a nivel mundial. Desde que se conoció la fecha Lali, estuvo realizando diversas entrevistas y el miércoles participó junto a su compañero de elenco, Miguel Ángel Silvestre, del ciclo español de Antena 3 "El Hormiguero" donde contó la experiencia paranormal que le salvó la vida.

Embed

En el programa hicieron un juego de preguntas a los entrevistados para ver cuánto se conocían entre ellos. Uno de esas preguntas fue para Miguel Ángel Silvestre que decía: "¿Qué experiencia paranormal vivió Lali?" Dentro de las opciones estaban:

En su casa vivía el fantasma de su abuelo Paró porque vio a la chica de la curva haciendo autostop, pero no había nadie Escuchó voces en su cabeza hasta los 13 años

Miguel se tiró el lance por la respuesta "C" pero esa no era la correcta, sino que era la A, la que decía que "en su casa vivía el fantasma de su abuelo". "Más no" -fue la respuesta de la actriz entre risas- y le dijo a su compañero de serie "creo que nunca te conté esto así que no tendrías porque sentirte mal".

"Esta historia es particular. Resulta que yo viví y crecí en la casa que era de mis abuelos paternos y mi abuelo murió en esa casa. Nosotros éramos muy pequeñitos, yo tenía cuatro años, pero sabíamos que había una energía extraña porque escuchábamos a los adultos decir eso. De hecho una amiga de mamá un día entró y dijo '¿vos sabés que tu suegro está acá, no? ", comenzó explicando Lali Espósito.

Lali contó con detalles que la casa en la que vivía era de ese tipo de casas antiguas, de muchos pisos, con varias terrazas y que una tarde, ella estaba jugando con su hermano y su primo en la terraza más alta (la cual equivalía casi a un segundo piso de lo alta que era) y que de repente escucharon un grito muy fuerte que retumbó en toda la casa que decía el nombre de su hermano.

"Mis padres -que me lo contaron luego- estaban tomando mate y cuando sintieron ese grito se miraron helados y mi madre salió al patio, miró para arriba donde nosotros estábamos asomados y mi hermano le pregunta '¿quién me llamó?", contó Lali. Y continuó: "A mi madre lo primero que le salió decir fue '¿qué estaban haciendo? y mi hermano le contesta 'estábamos jugando a llevarle sopa al cielo al abuelo'", detalló la actriz.

En ese momento la mamá de Lali subió a la terraza y se encontró en la pared, que tenía el ancho de una silla, todas sillas puestas en la cornisa dónde estaban jugando la cantante, su hermano y su primo. "Estábamos al borde de la muerte básicamente, así que, se podría decir que nos salvó la vida, el espíritu, la presencia de mi abuelo", concluyó Lali Espósito.

Su compañero de elenco también tuvo una experiencia paranormal y no dudó en contarla: "Yo llevo toda la vida que me levanto sobresaltado desde muy pequeño diciendo '¿quién hay ahí, quién es, quién es?' y luego tardo un seguro en dormirme".