Lía Crucet fue operada de urgencia

“La operaron hace un tiempo acá en Mar del Plata -en donde residen-, el mismo doctor que la está operando ahora. Le puso una prótesis y un clavo y parece que se le astilló. Dicen que suele pasar”. Y cerró, angustiado: “No sé cómo sigue esto. Estoy tan enloquecido que no sé ya cómo hacer, vamos a ver. Aquí estamos, poniendo el pecho”, explicó Tony Salatino, su marido y representante, del motivo de la cirugía.

“Se le astilló el hueso en donde le pusieron un clavo, se agrandó el agujero y se le astilló todo. Le están sacando el clavo, después la tienen que volver a operar otro día, no sé cuándo, más adelante, y ponerle directamente una prótesis más grande, no sé cómo van a hacer”, contó. “Es un garrón, pero bueno, hay que aguantársela. Está todo bien, estoy esperando que salga del quirófano”, agregó.

Tras ser diagnosticada con cáncer de útero y a pesar de ser operada con éxito, la salud de Lía comenzó a empeorar. “Hice todo lo que tenía que hacer, en un principio me dijeron que no tenía cura y los médicos no sabían qué hacer. Hasta que el Dr. Casanovo se empecinó en salvarme. Leí la Biblia, vinieron pastores a casa y oramos y en conexión directa con Jesús y Dios. De a poquito me fueron dando el tratamiento. En el último estudio salió que había desaparecido. Los médicos estaban atónitos”, había afirmado Lía en esa oportunidad.

JPEUTCBOVVBPREIH5LPGFL37VU.webp Lía Crucet y Tony en su cumpleaños

La preocupación de sus seguidores comenzó luego de ver una foto de la cantante muy desmejorada festejando su cumpleaños. Frente a esto, Salatino confirmó que debían internarla en un geriátrico por su estado de salud. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, había asegurado en ese entonces. “Es una desgracia, ya más no se puede hacer".