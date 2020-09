Libertad y desnudos: ¿Mensaje indirecto de Nati Jota para Ivana Nadal?

Esta vez, tuvieron una "sorprendente coincidencia" en redes sociales al hablar sobre el concepto de libertad.

Ivana decidió dar su punto de vista totalmente desnuda en su habitación. "Libertad" fueron las únicas palabras que acompañaron su foto casi al límite de la censura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Libertad ✨ Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 13 Sep, 2020 a las 8:32 PDT

El mismo día, Nati Jota publicó una foto en la que muestra las quemaduras del sol en su espalda tras una largas jornadas de entrenamiento al aire libre. Su mensaje fue mas intimista, ya que realizó un paralelismo entre estas marcas externas con las internas, aquellas que nadie ve: "Tengo la espalda marcada por el sol. Pero también tengo muchas otras marcas que no se ven, porque están en lugares que no muestro o porque son del alma. Esas sí se me ven, ahora que pienso".

¿Mensaje indirecto para Ivana Nadal?