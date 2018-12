Sin embargo, con el correr de tiempo, la bella intérprete se encontró batallando contra un mal que sufren muchísimas mujeres: el cáncer de mama; que le dejó secuelas en su cuerpo y en su amor propio puesto que fue víctima de abandono por parte de varios hombres que la dejaron sola frente a la adversidad.

Por eso, y a cuatro años de esa gran batalla que le dio a la vida, Meritano decidió realizar un gran descargo en sus cuentas de las redes sociales y apuntó desde Twitter contra aquellos que le provocaron un dolor más grande que la enfermedad.

“El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias y me hizo un favor; o los 2 o 3 cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud. Así estuve y así me hicieron concha, y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mí”, escribió la morocha en tuit en el que mostró cómo quedaron sus pechos después del tratamiento.

Con este posteo, la actriz cosechó decenas de miles de “me gusta” y retuiteos, para hacer tomar conciencia a aquellas mujeres que atraviesan o atraviesan situaciones familiares.

No es la primera vez que Meritano recurre a las redes para mostrar este aspecto de su vida, en octubre, por ejemplo, publicó un mensaje en Instagram agradeciendo al tratuador que, de manera gratuita, le reintegró sus areolas mamarias para “olvidar un poco el dolor y las mutilaciones”