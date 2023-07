Lucas Benvenuto reaccionó a la entrega de los Martin Fierro en su Instagram

El joven había anticipado a través de diferentes posteos que iba a estar en paralelo a la transmisión de los Premios Martín Fierro por Telefe.

Con la boca tapada con una cinta adhesiva, Lucas Benvenuto mostró un cartel que decía "Los derechos del niño no deben ser vulnerados.. Jamás". Y luego exhibió otro cartel con el hasthag "Con Los Niños No !!!".

Sin decir palabra alguna, el joven patinador interrumpió la breve transmisión en vivo, mientras sus seguidores llenaban de comentarios de apoyo su cuenta de Instagram.

En esos momentos Jey Mammon ingresó al salón del Hotel Hilton de Puerto Madero, cuando la ceremonia de los Martín Fierro ya estaba en marcha. El conductor se sentó en la mesa en la que estaban ubicados sus compañeros del programa "La Peña de Morfi", de Telefe.

En el ciclo "Secretos Verdaderos", que conduce Luis Ventura por América TV, el sábado pasado por la noche emitió una entrevista mano a mano con Jey Mammón, oportunidad en la que Lucas Benvenuto tuvo una reacción similar a través de sus redes sociales.

En el comienzo de su descargo público en su cuenta de Instagram el joven patinador artístico expresó “No quiero que me des un abrazo. Es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y escuches con atención sin que intenten marearte”

“Quiero y necesito que los derechos del niño en Argentina dejen de ser vulnerados. Los derechos del niño no se vulneran jamás. Bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia” agregó luego.

Y para terminar expresó “Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron" y dirigió un mensaje a su yo del pasado "Sigo acá, Lu... me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”.

Jey Mammon habló sobre su reencuentro con su compañera Jésica Cirio "El reencuentro fue divino. De hecho, con ella vengo hablando del reencuentro". "Lo que más extraño de Jésica es su perfume que es muy rico" mostrándose de buen humor.

Tal como lo había adelantado Jey Mammon, estuvo presente en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro. El conductor de "La Peña de Morfi" durante el 2022 llegó una vez comenzada la fiesta, minutos antes del comienzo de la transmisión de la ceremonia.