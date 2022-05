Lo que parece una salida normal de pareja con chicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) acabó siendo un mensaje de lo que no hay que hacer al volante; si bien el actor y su pareja viajan en las butacas delanteras con cinturón de seguridad, los tres menores y el perro van sueltos. Incluso la hija que él tiene con su expareja Sabrina Rojas viaja parada entre los asientos, sacando el cuerpo por el techo.

"Con este video, Luciano Castro quiso compartir un momento de felicidad en familia. Pero sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial. Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez", dice la ANSV en su posteo, en el cual se tomó el trabajo de borrar los rostros de los chicos para evitar su exposición.

LucianoCastro-ANSV.mp4

Y añade que "la Ley de Tránsito exige que los menores de edad vayan en el asiento de atrás, con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad según su edad y talla. Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo. Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia".

"Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo, etc. Los buenos conductores sólo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto", añade la ANSV.

En el posteo original de Castro en su Instagram la gran mayoría de sus seguidores no reparó en su conducción, pero lo curioso es que cuando una usuaria se animó a expresarlo, enseguida salieron varios otros a repudiar su mensaje, y en defensa de la celebridad.

"Que no sepas lo que es un barrio cerrado, o seas muy paaaabre no es tema de él", justifica @agos.pisano, mientras que la usuaria @aychinit dice que "no hay nadie", "ni hay peligro" y "van re despacio".

PosteoCastro-critica.jpg

A continuación el posteo completo de la Agencia Nacional de Seguridad, redactado por su propio titular, Pablo Martínez Carignano en el que agrega que no sólo los menores deben ir con cinturón (y con su sillita, si corresponde por su peso y altura) sino también repara en que los animales deben viajar correctamente atados.