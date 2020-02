Maju Lozano: "Trabajar con Roberto Pettinato era desagradable"

Ahora quien habló fue Maju Lozano quien dijo: "Respeto mucho a su mujer y a sus hijos", comenzó diciendo la conductora, antes de ahondar en su experiencia personal con Pettinato: "Todas las mujeres que nos hemos cruzado con Pettinato en algún momento hemos tenido que frenarlo".

Y agregó: "Era incómodo cruzarse con él y también pasaba porque había un contexto que se lo permitía. Había mucha gente que decía ´viste cómo es´, ´es un loco´. Mucha gente se manejaba así y no solo él. Pettinato lo hizo porque lo dejaron en sus lugares de trabajo. Algunas le hemos puesto un freno y me incluyo", indicó Lozano, que compartió con el ex Sumo el aire de La 100.

Y cerró: “Yo lo pude solucionar. Trabajar o cruzarte con Pettinato era muy desagradable".