Según los rumores Erica quería saber el guión ya que la ficción se construyó en base a personajes un tanto machistas, burlas hacia la mujer y algunos chistes que hace una década no eran cuestionados como ahora. "Erica es una gran actriz y ha construido una carrera en base a hacerse desear. Ella siempre quiso hacer Casados con Hijos, le debe toda una carrera de cine a este programa", expresó el actor en el ciclo Intrusos, quién enseguida esbozó una posible teoría sobre su tardía confirmación. "Ella quiere saber todo. Son estilos a la hora de trabajar. Ha construido una carrera en base a su talento y es una especie de vaca sagrada en el medio. Ha dicho que no a muchas cosas. Si aceptó es porque ama el programa, sino no lo acepta. La plata no le interesa", aseguró tras confesar que aún no está ni el guion ni el contrato.

Y entre la polémica que se generó en torno a Erica, hubo una que llamó más la atención. Es que el fin de semana todo el elenco, salvo ella, estuvo en el programa de Susana Giménez. La versión que corrió sobre su ausencia, era que Susana la había bajado por aquella denuncia que hizo Erica sobre Darín a quien acusó de malos tratos. "Yo eso no lo puedo creer de Susana. Ella es una persona muy agradecida a Gustavo Yankelevich. Creo que por más que no sepa quién es Laurita Fernández, por decir un ejemplo, la invita al piso y la presenta con bombos y platillos". Tras desmentir una y otra vez que haya un conflicto entre ella y su compañera, De Bellis redobló la apuesta: "Seguramente volvamos a estar en mayo, antes del estreno. Yo te juego plata que el año que viene estamos todos en el living de Susana", desafió a los panelistas de Intrusos. Y sobre su relación con ella, De Bellis le tiró todas las flores: "Erica fue una de las compañeras más maravillosas que he tenido. Generosa, nunca pidió un latiguillo de más, es un ser divino. Cuando se compromete lo hace mil por mil, y entonces quiere ver que va a hacer. Sobre todo que ahora el humor cambió", contó. Hay elenco completo, entonces.