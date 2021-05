Marcelo Tinelli vuelve el lunes con nuevo formato

La transformación del show será a varios niveles, ya que la producción de LaFlia se mudó con oficinas y todo a los inmensos estudios Baires en Don Torcuato -donde también funciona Polka- y también mudará de horario: desde el lunes se verá a las 21.

Tampoco se tomará el habitual descanso de los miércoles, sino que con la misión de comenzar a hacer un contrapeso a los infalibles tanques que Telefe tiene enfrente ganando el rating casi sin oposición hace años, irá de lunes a viernes.

La nueva apuesta de Tinelli iniciará de lunes a jueves con "La Academia", un concurso que repetirá el atractivo de ver a las 'celebrities' locales en competencia pero ya no solo en el baile, sino en múltiples materias artísticas.

"Es un formato que abarca no solamente el hecho de bailar; justamente 'La Academia, como el nombre lo indica, es un espacio donde se van a aprender un montón de disciplinas, no solamente será el baile, sino el canto, circo, acrobacia, imitaciones, trapear, comedia musical", explicó Tinelli en diálogo con Télam.

"Tengo muchas expectativas con este nuevo formato -se entusiasmó-. Yo siempre hago hincapié en que hay que cambiar, está bueno poder hacerlo y que eso a su vez haga que la gente siga eligiendo el programa".

De arranque serán 23 las parejas participantes, encabezadas por Karina "La Princesita", Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agustín "Cachete" Sierra, Ulises Bueno y Rocío Pardo, "El Polaco" con Barby Silenzi, la periodista Débora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, "Cucho" Parisi, Sofía Jujuy Jiménez y Charlotte Caniggia.

La nómina se completará con Viviana Saccone, Rocío Marengo, Mar Tarres, Ángela Leiva, Mariana Genesio Peña, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Julieta Puente, Barby Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci.

El infaltable jurado también se renovó: juzgarán la capacidad de las estrellas Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.

La propuesta del empresario y presidente de San Lorenzo de Almagro mutará los viernes, con una velada completamente dedicada al humor, con él ubicado nuevamente detrás de un escritorio como cuando inició con "Videomatch" en 1990, con la vuelta de las clásicas cámaras ocultas y el espacio de los imitadores en el concurso paródico "Politichef".

ruggeri.jpg

Télam: Hoy los 'realities' con famosos lideran el rating en las pantallas, una propuesta que ustedes hicieron hace años. ¿Van a redoblar la apuesta con alguna sorpresa más en "La Academia" o en el ciclo de humor?

Marcelo Tinelli: Me encanta que los 'realities' estén liderando la pantalla; quiere decir que es una propuesta que sigue vigente. Nuestra apuesta va a ser este cambio de formato de lunes a jueves, con disciplinas que van a estar realmente muy buenas, y el ciclo de humor los viernes vuelve con el escritorio. Un programa mucho más distendido de viernes que ojalá ande bien porque hemos hecho muy buenas notas, y las cámaras, y "Politichef". Va a estar bueno.

T: En el marco de la pandemia y los protocolos que tienen para hacer el programa, ¿Cómo será tu interacción con los participantes, siendo que tu rol y tus intervenciones son parte del show?

MT: Vamos a tener protocolos muy estrictos, no vamos a trabajar con barbijos porque me parece que en la tele no está bueno y existen otras formas de cuidarse, como sanitizar el estudio, hacer hisopados a todas las personas que entran. Mi interacción con los participantes va a ser la de siempre, en un estudio mucho más grande, sin público, pero con algunos invitados en distintas burbujas. Nos vamos a adaptar a lo que es esta nueva normalidad dentro de la pandemia.

T: Como productor, ¿Qué pensás que falta hoy en la televisión de aire? ¿Cómo vivís la ausencia de ficción nacional?

MT: Creo que, como siempre, hay cosas buenas y otras no tanto. La ausencia de ficción nacional me da pena y espero que se recupere rápido. Ya Adrián Suar está grabando la nueva ficción (la tira "La 1-5/18" de Polka, que irá por El Trece) y eso me pone muy contento. Que vuelva la ficción nacional me pone feliz.

T: En cuanto a "Politchef" y contemplando el clima social que está atravesando el país y el año electoral, ¿Cuál creés que pueda ser la repercusión de este programa?

MT: Me encantaría que la gente se pueda divertir. Creo que vamos a poner un poco de diversión a este mundo político, a esta grieta insostenible que estamos atravesando hace muchos años en Argentina. Ojalá que nos podamos divertir con los políticos. La repercusión esperemos que sea la mejor. Seguramente alguno se pueda enojar pero, como siempre, está bueno poder volver a hacerlo.

T: Este año Telefe está muy fuerte en su "prime time". ¿Cómo vivís la relación con el rating y qué expectativas tenés para este "ShowMatch" 2021 en ese sentido?

MT: Está muy fuerte sí, son años que se dan así y me parece perfecto. Nosotros entramos sabiendo que es muy difícil doblegarlos, pero creo que con hacer dos dígitos estamos muy bien, y ojalá podamos ir creciendo a lo largo del año. Eso es lo que esperamos. Yo siempre estoy muy pendiente del número, pero lo más importante hoy en pandemia es poder darle trabajo a más de 300 familias que trabajan en la productora.

T: Te tocó hacer un parate obligado por la pandemia el año pasado. ¿Cómo viviste ese tiempo fuera de la tele? ¿Estás ansioso por volver?

MT: Lo viví bien, tranquilo porque me estuve cuidando mucho con respecto a la pandemia y al virus, pero ya estaba con ganas de volver. Imaginate que el año pasado me tocó producir un programa, el "Cantando...", y verlo todos los días ahí en pantalla me dio mucha ansiedad, llamaba a los productores, mandaba WhatsApp, Twitter, ¡un pesado! Esa ansiedad ahora la voy a calmar estando al aire.

FUENTE TELAM