Matías Alé contó por qué dejó su tratamiento psiquiátrico, a 10 años de un Brote Psicótico

"Un día entendí que no quería depender más de una medicación. Lo hablé con mi psiquiatra, él no estuvo de acuerdo pero firmé un escrito, más que nada para su protección legal, de que yo me hacía cargo de haber dejado el tratamiento, en el caso de que me volviese a pasar algo", se sinceró Matías, en diálogo con el canal MIX.

"A los 15 días podía tener una recaída o que vaya pasando el tiempo y que esté bien. Con la medicación me sentía medio lento y no quería seguir estando así, quería volver a ser el Matías que fui siempre. Es más, siento como si lo que me pasó le hubiese sucedido a otra persona, y no es un delirio místico lo que estoy diciendo".

"No veo espíritus, sombras ni nada, estoy perfecto. Cuando tomé la decisión de dejar la medicación, hice lo mismo con la terapia. La llamé a mi mamá, le conté qué quería hacer, me preguntó cómo ayudarme en el caso de que me pasara algo... Le dije que, cualquier cosa, en el cajón de mi mesita de luz hay medicación. No me pasó nada en casi 16 meses...", contó Alé, en el programa de Pía Shaw.

"Hoy no necesito nada de nada... Lo que me hace bien es volver a mi casa y abrazarme a mi perrito (el artista adquirió un cachorrito) durante media hora. Los médicos me dicen que es un caso para estudiar, que podría tratarse de un milagro", agregó Matías, a 3 meses de convertirse en un hombre casado.

LOS DETALLES DE LA BODA DE MATÍAS, EN MAR DEL PLATA

Matías y Martina Vignolo se unirán en matrimonio a fines de octubre. Durante una semana, los novios, la familia de él y sus amigos se instalarán en la ciudad de Mar del Plata para compartir 5 días de boda con todo el entorno de su enamorada, que son oriundos de la ciudad balnearia.

Matías Alé y su novia, Martina Vignolo, se casan a fines de octubre, en Mar del Plata.

Si bien el casamiento por civil estaba previsto hacerlo en la Ciudad Autónoma, en las últimas horas la pareja decidió concretarlo también en Mardel... La seguidilla de eventos incluirá el paso por el Registro Civil, un casamiento religioso en la Iglesia Don Bosco y una posterior celebración para casi 100 invitados.

El vestido de la flamante novia será de Benito Fernández e incluirá varios cambios de vestuario. Por su parte, Matías apostará a un look tradicional pero que incluirá algún "toque especial", según adelantó. La noche de boda será doble en la habitación que suele usar Mirtha Legrand, en el Costa Galana, uno de los hoteles más importantes de MDQ.