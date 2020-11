La cantante estadounidense y su colega británica se unieron en un nuevo dueto, que muestra un video que transcurre en un viaje en autobús fuera de control, con sangre y arañas, y a un grupo de amigas.

"Sigues haciendo que sea más difícil quedarse / Pero todavía no puedo huir / Tengo que saber por qué no puedes, ¿por qué no puedes dejarme ir?", dice el tema.

El clip de Dua Lipa y a Miley Cyrus superó las 4 millones de visualizaciones en menos de lo que canta un gallo y también un tendal de comentarios de sus fans en las redes sociales por las fuertes escenas que pueden verse en el clip.

En un año en el que la pandemia de coronavirus alteró la dinámica del mundo de la música y el espectáculo en general, Miley Cyrus viene de dar un concierto desde el jardín de su casa en Los Ángeles, en lo que fue primer show "unplugged" del año de la famosa cadena televisiva MTV, que impuso con éxito este formato en los años `90.

"MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions" fue el nombre del especial en el que la intérprete mostrará su reciente canción "Midnight Sky", repasó sus clásicos y abordará versiones de otros intérpretes.

Mientras que en agosto de este año lanzó "Midnight sky", su nuevo single y videoclip inspirado en iconos femeninos de los ochenta que supone un adelanto de su próximo álbum "She is Miley Cyrus".