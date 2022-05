Como integrante de la banda, visitó tres veces la Argentina y la última oportunidad fue en 2018, en el Estadio Único de La Plata.

El músico era mayor de cuatro hermanos, se mudó a Nottingham cuando tenía apenas dos años de edad. Fue en esa ciudad británica donde conoció a Vince Clarke, futuro miembro de la banda y posterior fundador de Erasure.

Primero fundaron el grupo No Romance in China, donde Fletcher tocaba el bajo, y en 1980 conocen a Martin Gore formaron la banda Composition of Sound.

Clarke se mantuvo como principal compositor y vocalista hasta la llegada de Dave Gahan, quien sugirió el cambio de nombre a Depeche Mode.

Clarke dejó la banda en 1981 tras el lanzamiento del primer álbum, Speak & Spell. Se mantuvieron brevemente como trio, pero en 1982 Alan Wilder se unió al grupo y se mantuvieron como un cuarteto hasta 1995.

Desde entonces, Gahan, Gore y Fletcher continuaron al frente de Depeche Mode, vigentes hasta la actualidad.

descarga (1).jpg Andy Fletcher fue el fundador de Depeche Mode.

El comunicado de Depeche Mode por el fallecimiento de Andy Fletcher

"Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento definitivo de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy 'Fletch' Fletcher", comenzaron señalando en un comunicado desde el grupo.

Añadieron: "Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría".

"Nuestro corazón está con su familia, y le pedimos que los tenga en sus pensamientos y respete su privacidad en este momento difícil", finaliza el mensaje del grupo británico.

Aunque los miembros de la banda le dedicaron un sentido mensaje a Fletcher en las redes sociales, aún no se dieron detalles sobre la causa de su sorpresivo fallecimiento.