Murió la actriz Agustina Posse

La actriz tenía dos hijos, Juana, de 20 años, y Francisco, de 16, producto de su relación con el músico y actor Yaco González, hijo del popular cantante Jairo.

Posse arrancó como actriz en 1996 en la serie televisiva "Montaña rusa otra vuelta", mientras que dos años después de ese programa participó del exitoso "Gasoleros", donde conoció al padre de sus hijos. Posteriormente, participó en la tira "Solamente vos", en "De corazón" y en "Calientes", pero luego las ofertas empezaron a mermar, por lo que la actriz se alejó lentamente de la televisión.

Posse-Yaco.jpg La actriz Mónica Posse con quien fue su pareja, Yaco González. Archivo.

"Todos me preguntan si me alejé del medio para dedicarme a mis hijos, pero no. No sé qué pasó. Trabajé bastante cuando mis hijos eran chicos y menos cuando eran más grandes, pero no por elección. Se dio así. La verdad es que no tengo una explicación. Mis ganas de seguir trabajando siempre estuvieron. Como no aparecía nada, me fui quedando en mi casa y por un tiempo largo no pensaba en eso. Y después me enojé mucho y, de alguna manera, me resigné, me puse el delantal y me dediqué full a la casa y a los chicos, y la verdad es que lo disfruté", había declarado la actriz en una entrevista hace algunos años.

Hija de Mónica y Luis Posse, recordado por haber integrado el grupo Pintura Fresca, Agustina estudió astrología y tenía un sueño pendiente, que era dedicarse a la música, como sus padres.

Inmediatamente después de que la Asociación Argentina de Actores dio a conocer su deceso, las redes sociales se llenaron de mensajes de colegas que la despidieron con mensajes en los que recordaban su buen humor y sonrisa permanente.

Embed Lamentamos profundamente el fallecimiento de la actriz Agustina Posse. Llevó adelante una amplia labor en televisión y en cine. Nuestras condolencias a sus hijos, familiares y seres queridos, abrazándolos en este momento de enorme pesar. pic.twitter.com/iv5GZyJRNE — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) September 17, 2021

Su amiga, la actriz Mercedes Funes le dedicó un extenso posteo en el que recordó que la vida las había unido desde muy chicas: "Qué dolor la puta madre. Qué dolor. Nos conocemos desde re pendejas. Siempre me pareciste taaaan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un minón". arranca su sentido mensaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Funes (@memefunes)

Gastón Pauls, otro colega con el que compartió sets de filmación y una amistad detrás de cámaras, también le dedicó un sentido mensaje en Instagram con una foto que "amaba" de ella, donde se la sacudir la cabeza sonriente. "Quiero recordarte así Agus. Plena. 32 años de amistad", escribió el actor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaston Pauls (@gastonpauls22)

El autor Mario Segade también se hizo eco de la triste noticia y twitteó un recuerdo personal, más íntimo vinculado a lo cotidiano.