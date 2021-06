Nicki Nicole anunció que está comprometida con Trueno

La cantante urbana tiene 20 años y su novio, 19. La pareja lleva más de un año de relación y juntos grabaron la exitosa canción “Mamichula”, que habla del amor que existe entre ambos. Su compromiso generó un gran revuelo entre los fanáticos.

La trapera Nicki Nicole está en España por trabajo y aprovechó para participar de una entrevista con el streamer Ibai Llanos. “¿Crees que te puedes casar dentro de poco?”, le preguntó el español durante el stream, pero la respuesta los dejó atónitos.

“Ya me lo pidieron, tengo anillo pero…fue muy inesperado. Él había hecho todo un plan: fuimos a la Boca, de donde es él y quería hacerlo en su terraza, que se vean los dos puentes y yo le tengo miedo a las alturas. Yo estaba como ‘por favor no me quiero parar’ “, reveló sorprendiendo a todos los presentes.

“Estábamos en una terraza que daba a los dos puentes y a mí me daba un poco de miedo así que él no podía acceder a pedirme. Me decía ´Nicki, necesito por favor que te pares´. Él quería arrodillarse pero yo nunca me paré, así que me lo pidió sentado”, relató la propuesta de casamiento.

Además sumó un dato sorprendente: “Me emocioné y no lo podía creer porque literal fue a los tres meses que estábamos saliendo”.

Embed nicki nicole y trueno se casan, no pido más pic.twitter.com/a8GTk6haPo — lud (@backgrokupa) June 22, 2021

Admitió que acepto luego de largarse a llorar. “Literal no es una joda estar comprometidos, es como un paso super grande y somos muy chicos. Nuestro amor es super intenso, nunca experimenté algo así”, confesó.

Agregó de cómo quiere que sea su casamiento: “tengo la idea, no sé si tan pronto, pero ya con saber que nos queremos y nos acompañamos, nos une más lo que sentimos como personas que un anillo. Creo que para hacer los papeles falta bastante pero la fiesta la podemos hacer”.

Su futuro marido, Trueno subió a su historia de Instagram una foto de la rosarina asegurando: "Como no casarme así".

Las redes sociales estallaron con mensajes de cariño y apoyo ante la noticia del casamiento de la pareja del momento. Algunos incluso hicieron memes con las edades de la pareja de traperos.

Entre los más virales estuvo: “Trueno con 19 años le pidió matrimonio a Nicki Nicole y yo con 23 años estoy más solo que Higuaín contra Neuer”.