Lo cierto es que la modelo no tomó de la mejor manera esta atención mediática, que se complementó con la revelación por parte del ciclo Confrontados, de que García Moritán tiene unas deudas pendientes con el consorcio de un country donde debe la friolera de 400 mil pesos.

Pampita se peleó con "Confrontados"

Y si bien Brito está separada desde hace 12 años del empresario, cosa que salió a aclarar además de que el comentario no iba dirigido a la pampeana, y la deuda corresponde a una situación que va más allá de su responsabilidad, la modelo no pudo ocultar su fastidio en su ciclo de Net TV Pampita Online.

“A mí no me causa ninguna gracia. (…) A mí lo que me pasa es que este año no genero ningún problema y estoy muy atenta a todo, pero los medios están muy atentos a todo lo que sucede a mi alrededor. A lo de Puli (Demaría, su amiga que se tomó una imagen con la China Suárez), a mi pareja, a la exmujer de mi pareja. ¿No se dan cuenta que le hacen mal a la relación? ¡Déjennos tranquilos! Están todo el tiempo buscando quilombo con lo de alrededor”, se quejó la modelo frente a Luis Piñeyro, el coconductor.

ADEMÁS:

“Esto fue el viral del día, yo también lo recibí y lo pasé. Era un chiste de chicas. Alguien que no se maneja en lo mediático que no se dedica al espectáculo no tiene por qué saber. Están buscando el pelo al huevo. Me están queriendo buscar enemigos y yo no soy enemiga de nadie”, agregó.

Ante la aclaración de Brito, la modelo tuvo palabras más que gratificantes. “Fue muy amable de su parte contestar porque no tenía que contestar nada. Le agradezco a Milagros. Vi también a mis fans poniendo cosas como locas. La prensa enciende la mecha, la gente que me quiere reacciona y es incómodo porque es la mamá de los hijos de mi pareja de este momento”

“Yo trato de proteger a todos los de alrededor… Hay gente que termina lastimada solo porque está conectada conmigo. Siento que termino haciéndole mal a otra gente. Y yo no tengo nada que ver en esto. No quiero generarle problemas a nadie. No quiero. Es re incómodo para todo el mundo estar tan atento a todo. Para mí ni hablar, lo único que hago es pedir disculpas”, concluyó ella frente a la gran atención mediática que despierta su vida sentimental desde que se separó de Benjamín Vicuña en 2015 en medio del escándalo por el recordado “Motorhome gate”.